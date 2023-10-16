Бочкарев: Вокзал для высокоскоростной магистрали Москва – Санкт-Петербург построят рядом с метро «Рижская»

Вокзал высокоскоростной магистрали Москва – Санкт-Петербург построят близ станции метро «Рижская». Об этом заявил заместитель мэра столицы в правительстве по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

По словам заммэра, на территории вокруг будущего вокзала планируют возвести около 330 тысяч квадратных метров недвижимости, в том числе общественную застройку.

«Это поможет создать комплексную насыщенную городскую среду, полноценно обеспеченную транспортом», – подчеркнул Бочкарев.

Строительство планируется в рамках утвержденного проекта планировки.

Как отметила председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская, общественно-деловая застройка будет создана с обеих сторон от железнодорожных путей. Планируется также строительство конкорсов и платформ, на которых будут останавливаться поезда ВСМ и МЦД-2, МЦД-3 и МЦД-4, связь с пятым диаметром и надземным переходом к Рижскому вокзалу и одноименной станции метро.

«В результате город получит мощный хаб – важную составляющую общего транспортного каркаса города», – указала Княжевская.

Кроме того, ожидается создание второго вестибюля станции «Рижская», дополнительных парковок, отстойно-разворотной площадки, двух новых остановочных пунктов для наземного транспорта. Также в планах — реконструкция трамвайной линии с разворотным кольцом на площади Рижского вокзала и прилегающей улично-дорожной сети со строительством двух эстакад-съездов, общая протяженность которых составит 1 км.

