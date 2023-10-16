Бочкарев: Вокзал для высокоскоростной магистрали Москва – Санкт-Петербург построят рядом с метро «Рижская»
Вокзал высокоскоростной магистрали Москва – Санкт-Петербург построят близ станции метро «Рижская». Об этом заявил заместитель мэра столицы в правительстве по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.
По словам заммэра, на территории вокруг будущего вокзала планируют возвести около 330 тысяч квадратных метров недвижимости, в том числе общественную застройку.
«Это поможет создать комплексную насыщенную городскую среду, полноценно обеспеченную транспортом», – подчеркнул Бочкарев.
Строительство планируется в рамках утвержденного проекта планировки.
Как отметила председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская, общественно-деловая застройка будет создана с обеих сторон от железнодорожных путей. Планируется также строительство конкорсов и платформ, на которых будут останавливаться поезда ВСМ и МЦД-2, МЦД-3 и МЦД-4, связь с пятым диаметром и надземным переходом к Рижскому вокзалу и одноименной станции метро.
«В результате город получит мощный хаб – важную составляющую общего транспортного каркаса города», – указала Княжевская.
Кроме того, ожидается создание второго вестибюля станции «Рижская», дополнительных парковок, отстойно-разворотной площадки, двух новых остановочных пунктов для наземного транспорта. Также в планах — реконструкция трамвайной линии с разворотным кольцом на площади Рижского вокзала и прилегающей улично-дорожной сети со строительством двух эстакад-съездов, общая протяженность которых составит 1 км.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Умер экс-президент Финляндии и нобелевский лауреат Мартти Ахтисаари
- МВД объявило в розыск экс-адвоката Марка Фейгина
- В Европе запасы газа достигли максимума за всю историю наблюдений
- Группа «Самолет» выкупила 100% акций девелопера МИЦ
- РБК: Японская Fujitsu ликвидирует юрлицо в России
- Обломки беспилотника обнаружили под Саратовом
- Россия ввела ограничения на импорт рыбы и морепродуктов из Японии
- Израиль начал эвакуацию жителей прилегающих к ливанской границе территорий
- Байден заявил о планах «подавить» Россию и урегулировать ближневосточный конфликт
- Продажи легальных игр в России упали в 4 раза из-за роста цен и серого импорта
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru