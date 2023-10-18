Бочкарев: Проблемы 655 московских долгостроев решены за 12 лет

Он отметил, что за это время в эксплуатацию были введены 188 объектов и возобновлены работы на 265 объектах. По словам Бочкарева, на 202 площадках конструкции были демонтированы, территории привели в порядок и благоустроили.

Руководитель Департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин сообщил, что с начала текущего года было ликвидировано 26 таких объектов. Он указал, что шесть из них ввели в эксплуатацию, в частности жилой дом в поселке Рогово (ТиНАО) и офисное здание на Покровском бульваре (ЦАО). Еще 12 объектов, по словам Левкина, возобновлены строительством, к примеру ФОК на Алтуфьевском шоссе, 100 (СВАО).

Таким образом, работа по сокращению долгостроев, расположенных на территории Москвы, организована с 2011 года по поручению мэра столицы Сергея Собянина в рамках соответствующей Оперативной группы. Ее деятельность осуществляется на основании распоряжения московского правительства и Положения, в котором утверждены критерии включения объектов в соответствующий ежегодно актуализируемый перечень долгостроев.

Так, одним из критериев является истекшие более двух лет сроки действия разрешений на строительство.

