Бочкарев: Проблемы 655 московских долгостроев решены за 12 лет
За последние 12 лет в столице были решены вопросы по 655 объектам незавершенного строительства, еще 204 стройки находятся в работе. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.
Он отметил, что за это время в эксплуатацию были введены 188 объектов и возобновлены работы на 265 объектах. По словам Бочкарева, на 202 площадках конструкции были демонтированы, территории привели в порядок и благоустроили.
Руководитель Департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин сообщил, что с начала текущего года было ликвидировано 26 таких объектов. Он указал, что шесть из них ввели в эксплуатацию, в частности жилой дом в поселке Рогово (ТиНАО) и офисное здание на Покровском бульваре (ЦАО). Еще 12 объектов, по словам Левкина, возобновлены строительством, к примеру ФОК на Алтуфьевском шоссе, 100 (СВАО).
Таким образом, работа по сокращению долгостроев, расположенных на территории Москвы, организована с 2011 года по поручению мэра столицы Сергея Собянина в рамках соответствующей Оперативной группы. Ее деятельность осуществляется на основании распоряжения московского правительства и Положения, в котором утверждены критерии включения объектов в соответствующий ежегодно актуализируемый перечень долгостроев.
Так, одним из критериев является истекшие более двух лет сроки действия разрешений на строительство.
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