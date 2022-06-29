Бочкарев: Станция «Новаторская» строящейся Троицкой линии метро готова на 60%
Готовность станции «Новаторская» строящейся Троицкой линии метро оценивается в 60%, заявил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев. Об этом сообщает пресс-служба столичного комплекса градостроительной политики и строительства.
Как отметил заммэра, на станции ведется полный спектр земляных и монолитных работ, продолжается архитектурная отделка служебных помещений и сооружение части тупиков под защитой экрана из труб. Бочкарев добавил, что станционный комплекс будет иметь два пассажирских вестибюля, приспособленных для маломобильных горожан.
В свою очередь, генеральный директор генпроектировщика и генподрядчика строительства АО «Мосинжпроект» Юрий Кравцов рассказал, что потолок платформенной части «Новаторской» выполнят из шлифованных алюминиевых панелей разного формата с углублениями (кессонами). В них расположат светильники, а рисунок потолка продолжат в верхней части путевых стен, которые оформят в матричной технике с использованием алюминиевых панелей под нержавеющую сталь, выкрашенных в оранжевый цвет.
Также Кравцов указал, что пол и два ряда колонн на платформе будут облицованы светло-серым гранитом, а цоколь выполнят из черного габбро-диабаза.
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