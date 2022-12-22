Бочкарев: за счет города строится 12 домов для обманутых дольщиков

В Москве 24 объекта строятся для обманутых дольщиков, половина домов финансируется из городского бюджета, сообщил вице-мэр Андрей Бочкарев.

«С начала года нам удалось восстановить права 221 гражданина, пострадавшего от недобросовестных застройщиков. 156 человек получат ключи от своих квартир благодаря вводу в эксплуатацию корпусов, 65 – благодаря компенсационным мероприятиям», - уточнил Андрей Бочкарев.

Вице-мэр отметил, что с 2011 года квартиры получили 24,5 тысячи обманутых дольщиков. Сегодня в очереди на получение жилья состоят около 5 тысяч человек. Бочкарев отметил, что все проблемные объекты будут достроены, а новых недостроев в Москве не появляется.

Декан Факультета городского и регионального развития НИУ ВШЭ Евгений Михайленко тоже отметил действия властей по недопущению новые случаев обмана москвичей при покупке жилья.

«47% москвичей декларируют потребность в улучшении жилищных условий. Большинство москвичей, желающих улучшить свои жилищные условия, все же планируют воспользоваться ипотекой (38%), а при оформлении ипотечного кредита банки тщательно проверяют сведения о приобретаемой недвижимости», – заключил Михайленко.

Всего с 2011 года в Москве для обманутых дольщиков построили 230 домов.





