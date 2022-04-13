Бочкарев: 10 объектов образования построили в Москве с начала года

За 2022 год в Москве уже ввели в эксплуатацию 10 образовательных строений. Об этом сообщили в пресс-службе столичного комплекса градостроительной политики и строительства со ссылкой на заместителя мэра города по вопросам градостроительной политики и строительства Андрея Бочкарева.



«За первые три месяца этого года в Москве введено в эксплуатацию 17 объектов социальной инфраструктуры. Среди них восемь детских садов на 1 тысячу 790 мест и две школы на 1 тысячу 650 мест», - рассказал Бочкарев.



При этом четыре сада построены в ТиНАО, остальные расположены в центре, на юго-востоке и северо-западе столицы. Школы сдали в ЗАО и в Зеленограде. Также с начала года завершили строительство трех объектов здравоохранения. Это два корпуса больницы и детско-взрослая поликлиника. Завершено также строительство трех спортивных сооружений.



При этом в развитии социнфраструктуры в регионе были задействованы средства инвесторов. Всего за первый квартал текущего года началась эксплуатация 2,6 млн кв. м недвижимости. Это значит, что годовой план по вводу недвижимости выполнен более чем на 30%.

