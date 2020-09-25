Бизнес-омбудсмен Подмосковья оценил готовность ко второй волне пандемии

Подмосковье вошло в тройку российских регионов с наибольшим суточным приростом заболевших коронавирусом, сообщили в оперштабе по борьбе с инфекцией.

Бизнес-омбудсмен Подмосковья Владимир Головнев заявил «Радио 1», что пока никто не понимает, будет ли вторая волна вируса, как это было весной.



«Но мне кажется, что наш отечественный бизнес, экономика в целом гораздо больше готовы, чем в марте и апреле. Компании действительно поджались», - отметил он.