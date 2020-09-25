Бизнес-омбудсмен Подмосковья оценил готовность ко второй волне пандемии

Подмосковье вошло в тройку российских регионов с наибольшим суточным приростом заболевших коронавирусом, сообщили в оперштабе по борьбе с инфекцией.

Бизнес-омбудсмен Подмосковья Владимир Головнев заявил «Радио 1», что пока никто не понимает, будет ли вторая волна вируса, как это было весной.

«Но мне кажется, что наш отечественный бизнес, экономика в целом гораздо больше готовы, чем в марте и апреле. Компании действительно поджались», - отметил он.

В Подмосковье выступили против новых ограничений из-за коронавируса

По его словам, многие уже успели привыкнуть к удаленной работе, тем более это выгодно для компаний. Тем не менее, пострадали почти все отрасли.

«В первую очередь, это сфера услуг, ресторанный бизнес, во многом ритейл. Но что делать – эпидемия есть эпидемия», - сказал эксперт.

Он выразил уверенность, что бизнес сумеет безболезненно пережить вторую волну пандемии благодаря полученному опыту.

Ранее глава комитета Мособлдумы по вопросам охраны здоровья, труда и соцполитики Андрей Голубев заявил, что дополнительные ограничения из-за коронавируса в Подмосковье вводить не нужно, достаточно соблюдать действующие рекомендации.

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ФОТО: РИА Новости / Владимир Песня
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