Битцевский лес обзаведётся новыми экомаршрутами «Исток реки» и «Крона деревьев»

Новые экологические маршруты под названием «Крона деревьев» и «Исток реки» появятся в Битцевском лесу на юге Москвы. Их проложат в рамках работ по восстановлению и сохранению территории природно-исторического парка.

Экотропы заменят вытоптанные неорганизованные тропинки, рассказал заместитель руководителя департамента капитального ремонта города Москвы Сергей Мельников.

«Грунт в этих местах все больше и больше уплотняется, из-за этого нарушаются миграционные пути обитателей почв, а также вода и воздух плохо поступают к корням деревьев. К тому же нарушается естественный травяной покров и уничтожается подлесок. Вытоптанные растения восстановят подсевом теневыносливого разнотравья», — пояснил замглавы департамента.

Маршруты выполнят на свайном основании в виде настилов, обшитых устойчивой к повреждениям террасной доской, в результате земля останется почти нетронутой. В зависимости от рельефа местности они пройдут на разной высоте от земли. Безопасность отдыхающих обеспечат перила, где невысоко — ограничительные бортики.

Эконастил «Крона деревьев» соединит два района — Ясенево и Чертаново Центральное, он пройдёт от Новоясеневского тупика до ул. Красного Маяка. Маршрут проложат через различные типы леса — из хвойного можно будет попасть в смешанный, пройтись по березовой или дубовой рощам.

«Исток реки» проложат вдоль живописной поймы речки Чертановка — от Севастопольского проспекта в сторону Лысой Горы, под которой имеется особая группа родников «Серебряные ключи». К ним сделают удобные спуски с эконастила.

Прогуливаясь по экотропам, можно будет узнать об окружающих растениях из информационных табличек, установленных вдоль настилов. Маршруты оборудуют лавочками, урнами, контейнерами для раздельного сбора мусора, кормушками и поилками для птиц.



