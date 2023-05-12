Бирюлевская линия улучшит транспортную доступность 700 тысячам москвичам

Бирюлевская линия метро объединит семь московских районов, где проживают больше 700 тысяч человек, сказала председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская.



«Новые станции позволят не только быстрее и удобнее передвигать по городу, но и существенно разгрузят южные участки действующих Серпуховско-Тимирязевской и Замоскворецкой линий», - сказала Княжевская.

Новая линия метро также позволит разгрузить наземный транспорт. Проект первого участка линии был утвержден в 2021 году и включает 3 станции: «ЗИЛ», «Остров Мечты» и «Кленовый бульвар». Протяженность ветки составит около 22 километров.

В 2022 году в Москве была запущена Большая кольцевая линия метро.

