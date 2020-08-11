Бесплатный онкоскрининг в Москве: где пройти, как записаться

Представитель городского Департамента здравоохранения рассказал НСН, почему при онкозаболеваниях важна ранняя диагностика.

До конца августа в 66 столичных поликлиниках можно пройти бесплатный онкоскрининг. В программу вошли исследования, которые помогут диагностировать предпосылки к одним из самых распространенных онкологических заболеваний. Это, в том числе, УЗИ молочных желез, маммография, анализ крови на простат-специфический антиген (ПСА) для мужчин. Кроме того, горожанам обоего пола предлагают сдать анализ кала на скрытую кровь.

Заместитель главного внештатного специалиста по скорой и неотложной медицинской помощи Департамента здравоохранения г. Москвы Алексей Безымянный в интервью НСН пояснил, что внимание к своему здоровью позволит избежать проблем в будущем.

«Онкоскрининг призван выявлять на ранних стадиях рак шейки матки и молочной железы у женщин и предстательной – у мужчин, рак желудочного тракта. Первая стадия обычно проходит бессимптомно, и если выявить признаки заболевания, то можно назначить органосохраняющее лечение. Поэтому было принято пригласить потенциально здоровых людей на диагностику», - пояснил собеседник.

Онкоскрининг можно пройти в течение одного дня и в одной медицинской организации. И если будут выявлены отклонения от нормы, то таких пациентов пригласят в онкологический амбулаторный центр для дальнейшей диагностики, уточнения диагноза и лечения.

Кефир вместо колбасы. Онколог рассказал россиянам, как уберечься от рака

«Записаться на онкоскрининг можно на портале mos.ru и ЕМИАС. Добавим, что есть определенные этапы подготовки к сдаче анализов. В некоторых случаях, например, в течение нескольких дней не рекомендуется есть богатую белком пищу, красящие продукты. Женщинам рекомендуется приходить на маммограмму в определенный день цикла», - сообщил Алексей Безымянный.

Принять участие в акции могут жители с московским полисом обязательного медицинского страхования (ОМС). Результаты анализов доступны в электронной медицинской карте.

Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

Фото: mos.ru
ТЕГИ:МоскваОнкологияРак
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры