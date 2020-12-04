Бесплатная горячая линия по коронавирусу заработала в Подмосковье

В Подмосковье заработал единый телефонный номер 122, на который можно обращаться по всем вопросам, связанным с коронавирусом.

По этому номеру можно вызвать врача на дом, проконсультироваться с врачом, взять больничный, сообщить о приезде из-за границы, а в дальнейшем и записаться в МФЦ.

Звонок на короткий номер 122 переведут на горячую линию губернатора Подмосковья. Колл-центр работает в будние дни с 7 до 20 часов, в субботу – с 8 до 13, передает «Радио1».

