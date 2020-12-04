Бесплатная горячая линия по коронавирусу заработала в Подмосковье
4 декабря 202019:42
В Подмосковье заработал единый телефонный номер 122, на который можно обращаться по всем вопросам, связанным с коронавирусом.
По этому номеру можно вызвать врача на дом, проконсультироваться с врачом, взять больничный, сообщить о приезде из-за границы, а в дальнейшем и записаться в МФЦ.
Звонок на короткий номер 122 переведут на горячую линию губернатора Подмосковья. Колл-центр работает в будние дни с 7 до 20 часов, в субботу – с 8 до 13, передает «Радио1».
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
2,4 млн+27 403 / сут.
Умерли
42 176+569 / сут.
Выздоровели
1,9 млн+28 901 / сут.
- Долгожительница Петербурга умерла на 109 году на фоне COVID-19
- Ледовому дворцу вновь разрешили проводить массовые мероприятия
- Голикова: Российская статистика по коронавирусу достоверна
- Голикова пообещала решить проблему дефицита онкопрепаратов
- Голикова заявила о старте массовой вакцинации от коронавируса на следующей неделе
4 декабря 2020
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru