Белгородский губернатор сообщил о новом обстреле ВСУ города Шебекино

Город Шебекино в Белгородской области вновь обстрелян со сторону вооруженных сил Украины. Удар был нанесён в ночь на вторник, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

По его данным, среди людей никто не пострадал, повреждения получили 12 частных домов, а также два автомобиля. Кроме того, повреждена опора электропередачи. На месте работают аварийные бригады электриков. Глава региона пообещал полностью восстановить электроснабжение к полудню.

Днём ранее Гладков сообщал об обстреле села Новая Таволжанка в Шебекинском городском округе. Один из боеприпасов угодил в ангар для выращивания птицы.

С начала Россией специальной военной операции на Украине Белгородская область регулярно обстреливается с территории сопредельной республики. Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», в результате ряда ударов были человеческие жертвы. В регионе с весны действует желтый уровень террористической опасности.

