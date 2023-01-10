Белгородский губернатор сообщил о новом обстреле ВСУ города Шебекино
Город Шебекино в Белгородской области вновь обстрелян со сторону вооруженных сил Украины. Удар был нанесён в ночь на вторник, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
По его данным, среди людей никто не пострадал, повреждения получили 12 частных домов, а также два автомобиля. Кроме того, повреждена опора электропередачи. На месте работают аварийные бригады электриков. Глава региона пообещал полностью восстановить электроснабжение к полудню.
Днём ранее Гладков сообщал об обстреле села Новая Таволжанка в Шебекинском городском округе. Один из боеприпасов угодил в ангар для выращивания птицы.
С начала Россией специальной военной операции на Украине Белгородская область регулярно обстреливается с территории сопредельной республики. Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», в результате ряда ударов были человеческие жертвы. В регионе с весны действует желтый уровень террористической опасности.
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