«Утка»: Песков опроверг слухи о запрете чиновникам покидать свои должности до конца СВО
16 мая 202313:11
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что не может подтвердить сообщения в СМИ о якобы запрете высокопоставленным чиновникам уходить в отставку в период проведения специальной военной операции, сообщает ТАСС.
«Это утка просто, обычная утка», - указал он, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.
Ранее Песков заявил, что президент РФ Владимир Путин ни в каких бункерах никогда не сидел, а заявления про его двойников - враньё, сообщает RT.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru