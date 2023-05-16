«Утка»: Песков опроверг слухи о запрете чиновникам покидать свои должности до конца СВО

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что не может подтвердить сообщения в СМИ о якобы запрете высокопоставленным чиновникам уходить в отставку в период проведения специальной военной операции, сообщает ТАСС.

Песков опроверг заявления о работающих антироссийских санкциях

«Это утка просто, обычная утка», - указал он, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.

Ранее Песков заявил, что президент РФ Владимир Путин ни в каких бункерах никогда не сидел, а заявления про его двойников - враньё, сообщает RT.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СпецоперацияЧиновникиОпровержениеДмитрий Песков

Горячие новости

Все новости

партнеры