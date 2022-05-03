Белгородский губернатор опроверг слухи об отъезде из России
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков опроверг сообщения о своем отъезде из России.
Ранее в Сети появилась информация о том, что Гладков и его близкие родственники якобы покинули страну.
«Ночью пришло сообщение, что у меня семья выехала не только за пределы региона, но и страны. Хотелось всех наших оппонентов и недругов разочаровать. Вся семья со мной! Сейчас собираемся на Яковлевский марафон в полном составе, даже больше —приехала дочь с мужем и с внучкой», — заявил глава региона в видеообращении в своем Telegram-канале.
Губернатор призвал всех провести день с близкими, хорошо отдохнув перед началом трудовой недели, пишет RT.
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