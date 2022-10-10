Белгородские власти объяснили звуки взрывов в городе

Звуки взрывов в Белгороде и пригороде связаны с уничтожением боеприпасов на полигоне. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на региональный оперштаб.

Село Белгородской области эвакуировали из-за непрекращающихся обстрелов

Ранее СМИ сообщили, что в Белгороде слышны взрывы.

Отмечается, что хлопки слышали в Белгороде, Белгородском и Яковлевском городских округах, пишет RT.

«Взрывотехниками МО (Минобороны. - НСН) проводилось уничтожение боеприпасов на полигоне», — отметили в оперштабе.

На минувшей неделе села Щетиново и Головчиново в Белгородской области подверглись обстрелам со стороны Украины, напоминает телеканал «360». В регионе действует «желтый» уровень террористической опасности.

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ФОТО: скриншот с видео из соцсетей
ТЕГИ:Минобороны РФВзрывыБелгород
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