Белгородские власти объяснили звуки взрывов в городе
Звуки взрывов в Белгороде и пригороде связаны с уничтожением боеприпасов на полигоне. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на региональный оперштаб.
Ранее СМИ сообщили, что в Белгороде слышны взрывы.
Отмечается, что хлопки слышали в Белгороде, Белгородском и Яковлевском городских округах, пишет RT.
«Взрывотехниками МО (Минобороны. - НСН) проводилось уничтожение боеприпасов на полигоне», — отметили в оперштабе.
На минувшей неделе села Щетиново и Головчиново в Белгородской области подверглись обстрелам со стороны Украины, напоминает телеканал «360». В регионе действует «желтый» уровень террористической опасности.
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