Село Белгородской области эвакуировали из-за непрекращающихся обстрелов

Жителей села Щетиновка Белгородского района эвакуировали из-за непрекращающихся обстрелов с украинской стороны. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

«весь день обстреливали Щетиновку Белгородского района», - написал он в телеграм-канале.

По его словам, жители села сейчас в безопасности. Некоторые размещены в пунктах временного размещения, некоторые остановились у родственников.

Отмечается, что один человек был ранен. Его состояние не уточняется.

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ФОТО: пресс-службы администрации Белгородской области
ТЕГИ:ОбстрелБелгород
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