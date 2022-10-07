Село Белгородской области эвакуировали из-за непрекращающихся обстрелов

Жителей села Щетиновка Белгородского района эвакуировали из-за непрекращающихся обстрелов с украинской стороны. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

«весь день обстреливали Щетиновку Белгородского района», - написал он в телеграм-канале.

По его словам, жители села сейчас в безопасности. Некоторые размещены в пунктах временного размещения, некоторые остановились у родственников.

Отмечается, что один человек был ранен. Его состояние не уточняется.

