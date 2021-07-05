Беглов рассказал о числе привитых от COVID-19 в Петербурге
Количество жителей Санкт-Петербурга, вакцинированных от коронавирусной инфекции, в ближайшее время превысит миллион. Об этом заявил губернатор города Александр Беглов.
По словам Беглова, Петербург достиг хороших темпов вакцинации, и в скором времени будет привита примерно пятая часть населения города.
«Две недели назад я говорил, что нам необходимо выйти на показатель в 20 000 прививок в сутки. Сегодня наши результаты практически соответствуют заявленной цели. Город добился этого благодаря сознательности жителей и разветвленной сети прививочных пунктов, - 134 стационарных и 27 мобильных», — рассказал губернатор в эфире «Радио России».
Кроме того, Беглов сообщил об открытии 17 новых стационарных пунктов вакцинации. Несколько дополнительных мобильных пунктов развернут на улицах Санкт-Петербурга до 10 июля.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru