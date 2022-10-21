База коммунальной техники появится на юго-востоке Москвы

Базу для техники коммунального хозяйства планируется организовать на Грайвороновской улице на юго-востоке Москвы. Как сообщила председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская, площадь участка для строительства составит около 1,5 гектаров.

В вечернюю подсветку дома «Достижение» инвестируют 100 млн рублей

База появится в рамках реорганизации территории, а финансировать процесс планируется из городского бюджета. Ранее мэр Москвы Сергей Собянин утвердил проект изменений в правила землепользования и застройки по этому адресу.

По словам Княжевской, в Москве не хватает площадей под размещение техники, обслуживающей улично-дорожную сеть, поэтому строительство новых дорожно-эксплуатационных предприятий необходимо. Она отметила, что нагрузка на дорожную сеть увеличится после того, как будут построены и введены в эксплуатацию Северо-Восточная и Юго-Восточная хорды, а также Южная рокада.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: Пресс-служба Москомархитектуры
ТЕГИ:СтроительствоЖКХМосква
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры