База коммунальной техники появится на юго-востоке Москвы

База появится в рамках реорганизации территории, а финансировать процесс планируется из городского бюджета. Ранее мэр Москвы Сергей Собянин утвердил проект изменений в правила землепользования и застройки по этому адресу.

По словам Княжевской, в Москве не хватает площадей под размещение техники, обслуживающей улично-дорожную сеть, поэтому строительство новых дорожно-эксплуатационных предприятий необходимо. Она отметила, что нагрузка на дорожную сеть увеличится после того, как будут построены и введены в эксплуатацию Северо-Восточная и Юго-Восточная хорды, а также Южная рокада.

