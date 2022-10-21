База коммунальной техники появится на юго-востоке Москвы
Базу для техники коммунального хозяйства планируется организовать на Грайвороновской улице на юго-востоке Москвы. Как сообщила председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская, площадь участка для строительства составит около 1,5 гектаров.
База появится в рамках реорганизации территории, а финансировать процесс планируется из городского бюджета. Ранее мэр Москвы Сергей Собянин утвердил проект изменений в правила землепользования и застройки по этому адресу.
По словам Княжевской, в Москве не хватает площадей под размещение техники, обслуживающей улично-дорожную сеть, поэтому строительство новых дорожно-эксплуатационных предприятий необходимо. Она отметила, что нагрузка на дорожную сеть увеличится после того, как будут построены и введены в эксплуатацию Северо-Восточная и Юго-Восточная хорды, а также Южная рокада.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
21,3 млн+10 067 / сут.
Умерли
389 тыс.+90 / сут.
Выздоровели
20,7 млн+18 352 / сут.
- Краснов: С началом спецоперации участились призывы к насилию
- Эрдоган: Турция ищет альтернативу американским истребителям F-16
- Эрдоган анонсировал телефонные переговоры с Путиным и Зеленским
- СМИ: В России обсуждают способы балансировки импорта и экспорта
- Заместители Мишутина будут курировать технологические сферы
- Новая Зеландия обязала чиновников отказаться от «непонятного» языка
- Главу контрольно-ревизионного управления МЧС Репина арестовали за взятку
- ФОМ: уровень беспокойства россиян снизился
- Российский дипломат заявил о недопустимости «оголтелых фейков» в ООН
- В Госдуме предложили сократить рабочую неделю семьям мобилизованных
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru