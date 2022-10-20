В вечернюю подсветку дома «Достижение» инвестируют 100 млн рублей
Система освещения самого большого в России фасада московского дома в стиле ар-деко «Достижение» состоит из 3-х тысяч элементов. Акценты сделаны на деталях торжественной и изящной архитектуры: пилястрах, ризалитах, межэтажных поясах, навершиях.
Вечерний образ «Достижения» состоит из трёх ярусов, а инвестиции в подсветку составят 100 млн рублей, сообщила девелопер проекта компания Sminex.
«Всего на фасаде более десяти видов различных светильников, а также оптические аксессуары по индивидуальному заказу. Например, специально для рельефных стрельчатых ниш разработаны лайтбоксы — ромбы, которых больше нет ни в одном проекте. Все элементы расположены таким образом, чтобы свет не попадал в квартиры», — отметил вице-президент по разработке продукта Sminex Александр Лагутов.
По его словам, с помощью концептуальной подсветки торжественная архитектура «Достижения» создаёт неповторимый облик района не только днём, но и в тёмное время суток.
В «Достижении» два режима авторской архитектурной подсветки: вечером включены все элементы, ночью освещение центральной части и торцов ризалитов приглушается.
По данным Sminex, подсветка фасадов есть только в 35 из 109 домов бизнес-класса, находящихся в продаже. Авторская, индивидуальная — только в четырёх.
Дом бизнес-класса «Достижение» строится на улице Академика Королёва на северо-востоке Москвы.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
21,3 млн+10 067 / сут.
Умерли
389 тыс.+90 / сут.
Выздоровели
20,7 млн+18 352 / сут.
- Европа резко увеличила импорт дизельного топлива
- Путин наградил мать Рамзана Кадырова орденом Почёта
- «Москвич» выпустит 50 тысяч автомобилей в следующем году
- Зеленский ввел санкции в отношении Абрамовича
- Путин наградил посмертно ульяновскую воспитательницу
- Захарова отреагировала на отставку Трасс
- Блинкен заявил, что не видит интереса России к переговорам с Украиной
- Каждый третий россиянин считает, что церковь излишне вмешивается в дела государства
- Orion Pharma опровергла сообщения об уходе из России
- Захарова: в отношениях Москвы и Пекина нет иерархии
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru