Балицкий назвал вбросом данные об эвакуации из Васильевского района
Сведения о якобы планирующейся эвакуации жителей Васильевского муниципального округа Запорожской области — «информационный вброс» украинских ресурсов. Об этом заявил глава региона Евгений Балицкий.
Как отметил губернатор, в округе стабильная ситуация.
«Все службы работают в штатном режиме. Город под защитой, силы ПВО всегда в боевой готовности», — написал Балицкий в Telegram-канале.
Глава Запорожской области призвал население доверять проверенным источникам информации.
Ранее Балицкий рассказал, что ВСУ атаковали порт Бердянска, ударив по пустой емкости от нефтепродуктов, чтобы спровоцировать экологическую катастрофу в Азовском море, напоминает Ura.ru.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru