Балицкий назвал вбросом данные об эвакуации из Васильевского района

Сведения о якобы планирующейся эвакуации жителей Васильевского муниципального округа Запорожской области — «информационный вброс» украинских ресурсов. Об этом заявил глава региона Евгений Балицкий.

Как отметил губернатор, в округе стабильная ситуация.

«Все службы работают в штатном режиме. Город под защитой, силы ПВО всегда в боевой готовности», — написал Балицкий в Telegram-канале.

Глава Запорожской области призвал население доверять проверенным источникам информации.

Ранее Балицкий рассказал, что ВСУ атаковали порт Бердянска, ударив по пустой емкости от нефтепродуктов, чтобы спровоцировать экологическую катастрофу в Азовском море, напоминает Ura.ru.

