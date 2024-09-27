Балицкий назвал невозможным захват ЗАЭС украинскими войсками

Россия полностью обеспечивает ядерную безопасность Запорожской атомной электростанции. Об этом заявил глава Запорожской области Евгений Балицкий.

По мнению губернатора, украинские войска не смогут захватить АЭС.

«Это если говорить про высадку через реку, какие-то там десанты и так далее. Мы к этому готовы. И второе, что могу сказать точно: мы в полном объеме обеспечиваем ядерную безопасность этого объекта», — отметил Балицкий в интервью РИА Новости.

Губернатор подчеркнул, что сегодня ядерной угрозы нет, а силы ПВО полностью обеспечивают безопасность объекта. Однако «определенные сложности» могут возникать из-за артиллерийских обстрелов ВСУ и дронов противника.

Ранее глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявил, что на Запорожской АЭС остается реальной угроза ядерного инцидента, напоминает Ura.ru.

