Балицкий: Крым и Ростовская область готовы разместить людей из Запорожья

По его словам, власти Запорожской области пока не обращались за помощью в размещении людей.

«Но откликнувшиеся уже и Крым, и Ростов готовы предоставить такие места, еще раз подчеркиваю, пока пытаемся обходиться силами своей области», - рассказал Балицкий.

Врио губернатор Запорожской области 5 мая сообщил о перемещении жителей 18 прифронтовых населенных пунктов. Решение коснется Энергодара, Токмака, Белозерки, Молочанска и других.

Балицкий отметил, что перемещение организуют в пределах региона. Он пообещал обеспечить средства для организованного выезда, размещение, питание и единовременные выплаты.

Советник генерального директора концерна «Росэнергоатом» Ренат Карчаа предупредил об опасности затопления Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) в случае прорыва дамбы, передает «Радиоточка НСН».

