Балицкий: Крым и Ростовская область готовы разместить людей из Запорожья
В Крыму и Ростовской области готовы разместить людей из прифронтовых населенных пунктов Запорожья. Об этом заявил врио губернатора региона Евгений Балицкий в эфире телеканала "Соловьев Live".
По его словам, власти Запорожской области пока не обращались за помощью в размещении людей.
«Но откликнувшиеся уже и Крым, и Ростов готовы предоставить такие места, еще раз подчеркиваю, пока пытаемся обходиться силами своей области», - рассказал Балицкий.
Врио губернатор Запорожской области 5 мая сообщил о перемещении жителей 18 прифронтовых населенных пунктов. Решение коснется Энергодара, Токмака, Белозерки, Молочанска и других.
Балицкий отметил, что перемещение организуют в пределах региона. Он пообещал обеспечить средства для организованного выезда, размещение, питание и единовременные выплаты.
Советник генерального директора концерна «Росэнергоатом» Ренат Карчаа предупредил об опасности затопления Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) в случае прорыва дамбы, передает «Радиоточка НСН».
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