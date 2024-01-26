Автосалон около станции МЦК «Зорге» расширят почти на треть

В российской столице утверждена градостроительная документация, которая даёт возможность провести реконструкцию двух корпусов автомобильного салона, а также возвести здание для обслуживания машин в Хорошёвском районе на севере Москвы. Об этом сообщила руководитель Комитета по архитектуре и градостроительству города Москвы Юлиана Княжевская.

Она уточнила, что на участке площадью 1,1 га на улице Зорге находится дилерский центр с двумя корпусами и зонами техобслуживания. Его предполагается реконструировать и построить еще один корпус.

Как подчеркнула Княжевская, обеспечение москвичей местами для работы в шаговой доступности – одна из приоритетных задач столичных властей. Новые рабочие места появляются, в том числе, за счёт инвестиций бизнеса в развитие деловых объектов.

