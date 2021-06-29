Авиакомпании готовятся сократить 50% рейсов на курорты Кубани
Отечественные авиакомпании могут аннулировать не менее 50% рейсов в города Краснодарского края в связи с невозможностью выполнения требований региональных властей об обязательном ПЦР-тестировании или наличии сертификата о вакцинации от коронавируса для экипажей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник, близкий к группе «Аэрофлот».
Причём, по данным инсайда, отмена, скорее всего, коснётся всех авиаперевозчиков. Речь идёт о направлениях Сочи, Анапа и Геленджик. Отели Кубани уже направили письменные предупреждения о том, что бортпроводников и пилотов в командировках больше не будут заселять без наличия соответствующего сертификата.
Авиакомпании чисто практически не имеют возможности обеспечить всех ПЦР-тестированием каждые три дня, поскольку в сезон экипажи остаются в курортных этих городах в так называемых «эстафетах» для выполнения программы полетов.
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев на прошлой неделе заявил, что для заселения в отели и гостиницы края с 1 июля нужен отрицательный ПЦР-тест либо документ, подтверждающий вакцинацию, а с 1 августа там будут принимать гостей только с сертификатом о сделанной прививке.
По оценке Ассоциации туроператоров России, потери региона от ограничений из-за коронавируса для туристов в июле-августе могут составить 40-55 миллиардов рублей.
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