Собянин: В Москве все новые фонари и подсветка устанавливаются со светодиодными лампами
В Москве стало в два раза светлее, чем 12 лет назад. При этом натриевые и галогеновые лампы в фонарях и подсветке заменяют на более долговечные светодиодные, рассказал в своем официальном Telegram-канале мэр столицы Сергей Собянин.
«Москва стала в два раза ярче, чем 12 лет назад. Город освещают больше миллиона ламп. Все новые фонари и подсветка в Москве устанавливаются со светодиодными лампами», - отметил Сергей Собянин.
По его словам, светодиоды на 30% экономичнее. Приятный белый свет появился в парке «Зарядье», на набережных, Садовом и Бульварном кольце, а также городских памятниках.
Старые лампы заменили на современные в половине уличных светильников Москвы. В этом году планируется обновить 6,5 тысяч фонарей, рассказал мэр столицы.
Уточняется, что контролируют за работу ламп «умные» датчики дистанционного контроля - ими оборудовано больше трети наружного освещения в Москве.
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