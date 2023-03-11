Собянин: В Москве все новые фонари и подсветка устанавливаются со светодиодными лампами

В Москве стало в два раза светлее, чем 12 лет назад. При этом натриевые и галогеновые лампы в фонарях и подсветке заменяют на более долговечные светодиодные, рассказал в своем официальном Telegram-канале мэр столицы Сергей Собянин.

Собянин: До конца года в Москве установят свыше 30 тысяч опор освещения

«Москва стала в два раза ярче, чем 12 лет назад. Город освещают больше миллиона ламп. Все новые фонари и подсветка в Москве устанавливаются со светодиодными лампами», - отметил Сергей Собянин.

По его словам, светодиоды на 30% экономичнее. Приятный белый свет появился в парке «Зарядье», на набережных, Садовом и Бульварном кольце, а также городских памятниках.

Старые лампы заменили на современные в половине уличных светильников Москвы. В этом году планируется обновить 6,5 тысяч фонарей, рассказал мэр столицы.

Уточняется, что контролируют за работу ламп «умные» датчики дистанционного контроля - ими оборудовано больше трети наружного освещения в Москве.

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ФОТО: РИА Новости / Рамиль Ситдиков
ТЕГИ:БлагоустройствоСергей СобянинМосква
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