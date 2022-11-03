Антитеррористическая комиссия займется квартирой Зеленского в Крыму

Антитеррористическая комиссия работает по всем объектам в Крыму, принадлежащим совершающим недружественные действия в отношении России иностранцам, включая квартиру президента Украины Владимира Зеленского. Об этом сообщил глава крымского парламента Владимир Константинов.

Аксёнов поручил национализировать принадлежащее Киеву имущество в Крыму

Ранее парламент республики принял решение о национализации имущества связанных с Киевом олигархов, в стом числе комбината «Стройиндустрия», судостроительного завода «Залив», строительного гипермаркета «Новацентр».

«Работа по формированию перечня предприятий и имущества иностранных граждан и государств, совершающих в отношении России недружественные действия, подлежащего национализации, будет продолжена. По всем таким объектам, включая квартиру Зеленского, сейчас работает антитеррористическая комиссия», — рассказал Константинов в беседе с РИА Новости.

Спикер парламента пообещал сообщить об итогах работы, пишет РИА ФАН.

Во время предвыборной президентской кампании на Украине в 2019 году в Киеве сообщали, что в апреле 2013 года супруга Зеленского купила недвижимость в Крыму — квартиру в поселке Ливадия в Ялтинском регионе, напоминает телеканал 360. Отмечалось, что все обязательные налоги и сборы после покупки были уплачены, недвижимость была задекларирована Зеленским.

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ФОТО: РИА Новости / Павел Бедняков
ТЕГИ:ИмуществоВладимир ЗеленскийКрым
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