Антитеррористическая комиссия займется квартирой Зеленского в Крыму
Антитеррористическая комиссия работает по всем объектам в Крыму, принадлежащим совершающим недружественные действия в отношении России иностранцам, включая квартиру президента Украины Владимира Зеленского. Об этом сообщил глава крымского парламента Владимир Константинов.
Ранее парламент республики принял решение о национализации имущества связанных с Киевом олигархов, в стом числе комбината «Стройиндустрия», судостроительного завода «Залив», строительного гипермаркета «Новацентр».
«Работа по формированию перечня предприятий и имущества иностранных граждан и государств, совершающих в отношении России недружественные действия, подлежащего национализации, будет продолжена. По всем таким объектам, включая квартиру Зеленского, сейчас работает антитеррористическая комиссия», — рассказал Константинов в беседе с РИА Новости.
Спикер парламента пообещал сообщить об итогах работы, пишет РИА ФАН.
Во время предвыборной президентской кампании на Украине в 2019 году в Киеве сообщали, что в апреле 2013 года супруга Зеленского купила недвижимость в Крыму — квартиру в поселке Ливадия в Ялтинском регионе, напоминает телеканал 360. Отмечалось, что все обязательные налоги и сборы после покупки были уплачены, недвижимость была задекларирована Зеленским.
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