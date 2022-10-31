Аксёнов поручил национализировать принадлежащее Киеву имущество в Крыму
Глава Крыма Сергей Аксёнов в своём Telegram-канале заявил, что дал поручение национализировать имущество физических и юридических лиц, «связанных с киевским режимом».
Он уточнил, что список объектов был составлен по итогам работы специальной антитеррористической комиссии, в него вошли имущество ООО «РусЛайн Ко», (арендатор ООО «Новацентр К», ООО «Модуль ЛТД»), АО «Бахчисарайский комбинат «Стройиндустрия», ОАО «Судостроительный завод «Залив».
«Трудовые коллективы остаются на местах, сокращений не планируется. Исключение могут составлять уполномоченные представители акционеров, которые выполняли волю своих киевских руководителей», - написал глава республики.
Аксёнов добавил, соответствующее решение он подпишет 1 ноября, после чего документы будут направлены в госсовет республики.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что необходимости проводить национализацию в России нет, власти исходят из рыночных принципов, сообщает RT.
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