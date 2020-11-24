Губернатор Подмосковья навестил больных COVID‑19 в стационаре в Химках

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв навестил больных COVID-19 в «красной зоне» стационара, который развёрнут в новом ФОКе в Химках.

Губернатор подарил им фрукты и пожелал выздоровления.

Физкультурно-оздоровительный центр в Химках ввели в эксплуатацию в октябре и тут же переделали под госпиталь на 354 койки, передает «Радио1». В нем есть все необходимое оборудование и медперсонал.

Госпиталь является подразделением Химкинской областной больницы, всего в ней 1135 коек под коронавирусных больных.

Во вторник замглавы Минздрава России Олег Гриднев рассказал, что летальность от заражения коронавирусом и последующих осложнениях при COVID-19 составляет 1,7%. По сравнению с коронавирусом, летальность сезонного гриппа составляет 0,1%. Таким образом, от коронавируса умирает в 17 раз больше больных.

