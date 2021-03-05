Аллерголог-иммунолог: Регионы могут снять ограничения вслед за Москвой
Российские регионы вслед за Москвой могут начать снимать ограничения, которые ранее были введены в связи с пандемией коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает Ura.ru со ссылкой на аллерголога-иммунолога Владимира Болибока.
Мэр Москвы Сергей Собянин в своем блоге объявил об отмене обязательного режима самоизоляции для лиц старше 65 лет с 8 марта. Собянин отметил, что также будут разблокированы социальные карты москвичей.
Болибок заявил, что Москва является "для всех примером", поскольку темпы развития инфекции в столице опережают другие регионы страны на 2-4 недели. При этом специалист подчеркнул, что решения принимаются, исходя из эпидемиологической обстановки в регионе, а также из рекомендаций Роспотребнадзора.
Врач отметил, что Москве в сравнении с пиковыми значениями уровень заболеваемости упал в четыре раза, такая же динамика наблюдается в Санкт-Петербурге. Однако в Свердловской области снижение меньше, заболеваемость уменьшилась в два с половиной раза.
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