Аллерголог-иммунолог: Регионы могут снять ограничения вслед за Москвой

Российские регионы вслед за Москвой могут начать снимать ограничения, которые ранее были введены в связи с пандемией коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает Ura.ru со ссылкой на аллерголога-иммунолога Владимира Болибока.

Мэр Москвы Сергей Собянин в своем блоге объявил об отмене обязательного режима самоизоляции для лиц старше 65 лет с 8 марта. Собянин отметил, что также будут разблокированы социальные карты москвичей.

Болибок заявил, что Москва является "для всех примером", поскольку темпы развития инфекции в столице опережают другие регионы страны на 2-4 недели. При этом специалист подчеркнул, что решения принимаются, исходя из эпидемиологической обстановки в регионе, а также из рекомендаций Роспотребнадзора.

Врач отметил, что Москве в сравнении с пиковыми значениями уровень заболеваемости упал в четыре раза, такая же динамика наблюдается в Санкт-Петербурге. Однако в Свердловской области снижение меньше, заболеваемость уменьшилась в два с половиной раза.

