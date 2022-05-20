Лысков: выход Литвы из БРЭЛЛ никак не скажется на Калининградской области
Руководитель пресс-службы областного правительства Дмитрий Лысков заявил, выход Литвы из энергетического кольца БРЭЛЛ (Белоруссии, России, Эстонии, Латвии и Литвы) и отказ республики от импорта российских энергоресурсов не скажутся на энергобезопасности Калининградской области. Об этом он сообщил ТАСС.
Ранее Министерство энергетики Латвии сообщило, что республика отказывается от импорта российской электроэнергии.
Лысков подчеркнул, что Калининградская область полностью энергонезависима. В регионе построены и введены в службу четыре новые электростанции, что обеспечит полную энергонезависимость региона.
Ранее президент РФ Владимир Путин отдал распоряжение обеспечить полную энергетическую независимость и безопасность Калининградской области.
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