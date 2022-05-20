Лысков: выход Литвы из БРЭЛЛ никак не скажется на Калининградской области

Руководитель пресс-службы областного правительства Дмитрий Лысков заявил, выход Литвы из энергетического кольца БРЭЛЛ (Белоруссии, России, Эстонии, Латвии и Литвы) и отказ республики от импорта российских энергоресурсов не скажутся на энергобезопасности Калининградской области. Об этом он сообщил ТАСС.

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Ранее Министерство энергетики Латвии сообщило, что республика отказывается от импорта российской электроэнергии.

Лысков подчеркнул, что Калининградская область полностью энергонезависима. В регионе построены и введены в службу четыре новые электростанции, что обеспечит полную энергонезависимость региона.

Ранее президент РФ Владимир Путин отдал распоряжение обеспечить полную энергетическую независимость и безопасность Калининградской области.

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ФОТО: sklad-man.com
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