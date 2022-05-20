Лысков: выход Литвы из БРЭЛЛ никак не скажется на Калининградской области

Руководитель пресс-службы областного правительства Дмитрий Лысков заявил, выход Литвы из энергетического кольца БРЭЛЛ (Белоруссии, России, Эстонии, Латвии и Литвы) и отказ республики от импорта российских энергоресурсов не скажутся на энергобезопасности Калининградской области. Об этом он сообщил ТАСС.