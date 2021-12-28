Аксёнов назвал сроки появления в Крыму игорной зоны

Он объяснил, что задержки в реализации были вызваны решением земельных вопросов и выкупом участка, данные вопросы удалось закрыть только в 2021 году.

Аксёнов отметил, что проектная документация уже в работе, а оператор приступит к стройке в 2022 году.



«Мы ожидаем, что в 2022-2023 годах проект будет полностью реализован», - заключил глава Крыма.

Ранее Аксёнов рассказал, что в игорной зоне «Золотой берег» под Ялтой предусмотрено возведение таких объектов, как казино, гостиницы, рестораны, кафе, сообщает RT.

