Аксенов: Водохранилища Крыма заполнены более чем на 60%

Водоснабжение всех районов Крыма после засушливого августа происходит штатно, водохранилища заполнены в среднем более чем на 60%, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов, передает РИА Новости.

По его словам, на Южном берегу Крыма практически все водохранилища переполнены. В целом на полуострове по этому «по воде нет никаких вопросов сейчас».

Гидролог: Нижний Дон и Крым рискуют столкнуться с дефицитом воды

Все больше европейских регионов сталкиваются с засухой и дефицитом воды, пишет Financial Times. На этом фоне гидролог, завлабораторией Института водных проблем РАН Михаил Болгов в беседе с «Радиоточкой НСН» отметил, что с дефицитом воды в промышленных масштабах могут столкнуться Калмыкия, Ставрополье и район Нижнего Дона. При развитии промышленности и транспорта в регионах необходимо искать новые источники.

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ФОТО: РИА Новости / Дмитрий Макеев
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