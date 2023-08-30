Аксенов: Водохранилища Крыма заполнены более чем на 60%

Водоснабжение всех районов Крыма после засушливого августа происходит штатно, водохранилища заполнены в среднем более чем на 60%, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов, передает РИА Новости.

По его словам, на Южном берегу Крыма практически все водохранилища переполнены. В целом на полуострове по этому «по воде нет никаких вопросов сейчас».