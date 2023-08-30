Аксенов: Водохранилища Крыма заполнены более чем на 60%
Водоснабжение всех районов Крыма после засушливого августа происходит штатно, водохранилища заполнены в среднем более чем на 60%, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов, передает РИА Новости.
По его словам, на Южном берегу Крыма практически все водохранилища переполнены. В целом на полуострове по этому «по воде нет никаких вопросов сейчас».
Все больше европейских регионов сталкиваются с засухой и дефицитом воды, пишет Financial Times. На этом фоне гидролог, завлабораторией Института водных проблем РАН Михаил Болгов в беседе с «Радиоточкой НСН» отметил, что с дефицитом воды в промышленных масштабах могут столкнуться Калмыкия, Ставрополье и район Нижнего Дона. При развитии промышленности и транспорта в регионах необходимо искать новые источники.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru