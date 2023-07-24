Аксенов сообщил о возобновлении железнодорожного движения в Джанкойском районе
Железнодорожное движение в Джанкойском районе Крыма возобновлено. Об этом сообщил глава региона Сергей Аксенов в своем Telegram-канале.
Руководитель республики напомнил, что ранее движение поездов на этом участке приостановили в целях безопасности. Кроме того, глава Крыма сообщил о возобновлении движения транспорта по автодороге Джанкой - Симферополь.
Утром 24 июля Аксенов сообщил, что над Крымом было сбито и подавлено 11 украинских беспилотников. При этом власти зафиксировали попадание в склад боеприпасов в Джанкойском районе. Движение по железной дороге в Джанкойском районе, а также на трассе Джанкой - Симферополь приостановили. Жителей сел в радиусе 5 километров от места ЧП решили эвакуировать, напоминает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru