Аксенов сообщил о возобновлении ж/д сообщения в Красногвардейском районе Крыма
Глава республики Крым Сергей Аксенов сообщил о возобновлении железнодорожного сообщения в Красногвардейском районе полуострова, ограниченное сегодня в целях безопасности.
В пресс-службе «Крымской железной дороги» также сообщили о возобновлении движения поездов на участке Пролетная – Ефремовская.
Накануне Аксенов сообщал, что вооруженные силы Украины (ВСУ) с помощью беспилотников предприняли попытку атаковать инфраструктурные объекты Крыма.
Ранее в Telegram-канале оперативного штаба Крыма сообщалось, что было временно перекрыто движение автомобильного транспорта по Крымскому мосту. Теперь оно восстановлено, проезд разрешен, сообщает «Радиоточка НСН».
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