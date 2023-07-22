Аксенов сообщил о возобновлении ж/д сообщения в Красногвардейском районе Крыма

Глава республики Крым Сергей Аксенов сообщил о возобновлении железнодорожного сообщения в Красногвардейском районе полуострова, ограниченное сегодня в целях безопасности.

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В пресс-службе «Крымской железной дороги» также сообщили о возобновлении движения поездов на участке Пролетная – Ефремовская.

Накануне Аксенов сообщал, что вооруженные силы Украины (ВСУ) с помощью беспилотников предприняли попытку атаковать инфраструктурные объекты Крыма.

Ранее в Telegram-канале оперативного штаба Крыма сообщалось, что было временно перекрыто движение автомобильного транспорта по Крымскому мосту. Теперь оно восстановлено, проезд разрешен, сообщает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Евгения Новоженина
ТЕГИ:Железная ДорогаКрымСергей Аксенов

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