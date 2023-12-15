Аксенов: Северо-Крымский канал запустят после окончания СВО
Подачу воды из реки Днепр по Северо-Крымскому каналу возобновят после окончания специальной военной операции. Об этом заявил глава Крыма Сергей Аксенов в эфире телеканала «Россия 24».
«Вода в Северо-Крымский канал подаваться все равно будет после нашей победы в специальной военной операции», — подчеркнул руководитель республики.
Аксенов указал, что из-за боевых действий и разрушения плотины Каховской гидроэлектростанции воды в канале нет, но восстановление ее подачи возможно «в очень быстро и эффективно».
Кроме того, глава Крыма сообщил, что воды для нужд региона достаточно. По его словам, республике не угрожает никакая «водная блокада».
Ранее Аксенов допустил, что Крым станет местом для реабилитации участников СВО, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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