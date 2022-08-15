Аксенов назвал ложью информацию о том, что с Крыма бегут люди

Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что украинская сторона распространяет ложную информацию о массовом отъезде людей с полуострова. Об этом сообщает РИА Новости.

«С точки зрения того, что с Крыма бегут – это ложь полная, никаких сомнений нет», - сказал Аксенов.

При этом, по его словам, у некоторых людей на фоне фейковых сообщений с украинской стороны, в том числе угрожающей ударить по Крымскому мосту, возникают опасения и переживания при поездке в Крым.

Ранее сообщалось, что Киев продолжает заявлять о возможности ударить по Крымскому мосту. Так, депутат Верховной рады Алексей Гончаренко сообщил, что киевские власти провели переговоры с министром обороны Великобритании Беном Уоллесом, обсудив план уничтожения объекта.

