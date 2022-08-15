Аксенов назвал ложью информацию о том, что с Крыма бегут люди
Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что украинская сторона распространяет ложную информацию о массовом отъезде людей с полуострова. Об этом сообщает РИА Новости.
«С точки зрения того, что с Крыма бегут – это ложь полная, никаких сомнений нет», - сказал Аксенов.
При этом, по его словам, у некоторых людей на фоне фейковых сообщений с украинской стороны, в том числе угрожающей ударить по Крымскому мосту, возникают опасения и переживания при поездке в Крым.
Ранее сообщалось, что Киев продолжает заявлять о возможности ударить по Крымскому мосту. Так, депутат Верховной рады Алексей Гончаренко сообщил, что киевские власти провели переговоры с министром обороны Великобритании Беном Уоллесом, обсудив план уничтожения объекта.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
18,9 млн+25 273 / сут.
Умерли
383 тыс.+53 / сут.
Выздоровели
18,2 млн+15 410 / сут.
- Путин заявил, что россияне гордятся своей армией и флотом
- Победителем седьмого фестиваля фейерверков «Ростех» в Москве стал Пакистан
- Рада продлила действие военного положения и мобилизацию на Украине
- Аксенов назвал ложью информацию о том, что с Крыма бегут люди
- Мэр Киева Кличко объявил о разводе
- Жителям и гостям российского Юга напомнили об опасности ультрафиолета
- СМИ: Численность населения Земли превысила 8 млрд человек
- Lada Niva Travel вернулась на конвейер в Тольятти
- Число погибших при обстреле Донецка выросло до пяти
- The Guardian: Запад может нанести Украине удар в спину уже зимой
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru