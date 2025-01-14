Аксенов: Безработица в Крыму снизилась в три раза с 2014 года

Уровень безработицы в Крыму с 2014 года снизился с 7,2% до 2,4%, рассказал глава полуострова Сергей Аксёнов.

Он уточнил, что данный показатель понизился почти в три раза.

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«Безработица у нас на 2014 год была 7,2%, а сейчас - 2,4%... Субъектов МСП у нас было на 2014 год возвращения Крыма на историческую родину 33 тысячи, а сейчас 242 тысячи», - поделился он.

Ранее Аксенов рассказал, что в Крыму в 2024 году отдохнули чуть более 6 млн туристов, что на 16% больше, чем в 2023 году (5,2 млн), передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».


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ФОТО: РИА Новости / Дмитрий Макеев
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