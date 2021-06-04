Агропарк «Сырная долина» будет производить французские сыры в Подмосковье
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв подписал соглашение с производителем французских сыров по строительству в регионе сыродельного завода. Встреча с компанией ООО «Савенсия Сырная Долина» прошла в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
Завод по производству сыров будет возведен на территории подмосковного агропарка «Сырная долина» к 2024 году. Член исполнительного комитета компании по России, Центральной и Восточной Европе Борис Бурден отметил, что в руководстве «Савенсия Сырная Долина» считают Россию стратегически важным рынком. Он отметил, что завод будет производить качественный сыр.
По словам Бурдена, руководство Подмосковья поддерживает расширение производства. По его словам, на заводе будут производить известные марки сыров, которые в настоящий момент доступны европейским покупателям. В планах производителей поставлять продукцию в другие российские регионы, передает корреспондент «Радио 1».
В свою очередь губернатор Подмосковья заявил, что соглашения, подписанные на ПМЭФ, носят "конкретный характер" и будут реализованы в течение двух-трех лет. Соглашения о сотрудничестве подписаны со Сбером, «Макдоналдсом», Mail.ru Group.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
5,1 млн+8 947 / сут.
Умерли
123 тыс.+377 / сут.
Выздоровели
4,7 млн+8 530 / сут.
- Турция обнаружила в Черном море новое месторождение газа
- В Новосибирской области освободили из СИЗО застрелившего нарушителя полицейского
- «Украине должны все»: Захарова ответила на слова секретаря СНБО о Германии и Франции
- Задержанную во Франции теннисистку Сизикову отпустили на свободу
- Общество «Знание» и Mail.ru Group договорились сотрудничать в сфере образования
- Украина обвинила Германию и Францию в «оккупации» Крыма
- В Минтруде назвали даты майских выходных в 2022 году
- Собянин допустил введение дополнительных мер поддержки для привитых от коронавируса
- Путин заявил, что не знает Протасевича и «знать не хочет»
- Адвокат: Теннисистке Сизиковой может грозить до 10 лет тюрьмы во Франции
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru