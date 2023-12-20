Аэропорт Волгограда закрыли для полетов

«На данный момент прилеты и вылеты ... ограничены», — указали в аэропорту.

Как отметили в пресс-службе, из-за ограничений по аэронавигации командир рейса DP6965 авиакомпании «Победа» принял решение следовать на запасной аэродром в Саратове. Кроме того, рейс S72141 авиакомпании «Сибирь» из Москвы прибудет с задержкой, посадка ожидается в 13:40.

В минувшее воскресенье аэропорт Волгограда ввел ограничения по аэронавигации после атаки беспилотников в регионе, напоминает RT. Были задержаны два рейса из Москвы.

