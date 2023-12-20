Аэропорт Волгограда снял временные ограничения работы

Аэропорт Волгограда возобновил работу в штатном режиме. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря авиагавани Анастасию Голодову.

Аэропорт Волгограда закрыли для полетов

Ранее в волгоградском аэропорту ввели ограничения аэронавигации, прилеты и вылеты самолетов были ограничены, напоминает RT.

«На данный момент прилеты и вылеты воздушных судов в аэропорту Волгограда не ограничены, аэропорт работает в штатном режиме», — подчеркнула Голодова.

По словам пресс-секретаря, воздушная гавань ожидает прибытия всех задержанных бортов.

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ФОТО: РИА Новости / Максим Блинов
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