Аэропорт Краснодара приостанавливает работу из-за сильного снегопада
Аэропорт Краснодара из-за сильного снегопада приостановил прием и отправку самолетов до 7 утра 17 февраля. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на главу пресс-службы аэропорта Виталия Коренюгина.
По словам Коренюгина, такое решение было принято после консультаций с авиаперевозчиками и метеослужбами. По имеющимся прогнозам, снегопад будет продолжаться всю ночь со вторника на среду.
По данным агентства, 15 рейсов уже отменены, еще 17 рейсов из-за непогоды задержаны. Два самолета находятся на запасных аэродромах в Ростове-на-Дону и Минеральных Водах. Глава пресс-службы аэропорта рассказал, что иногородние пассажиры будут размещены в гостиницах, их обеспечат питанием и водой.
В Краснодаре зафиксирован рекордный снегопад, который длится несколько суток. Для очистки аэропорта привлечена вся имеющаяся в его распоряжении спецтехника, закуплены химреагенты.
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