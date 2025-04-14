Трое человек погибли при взрыве на газонаполнительной станции в Чечне
В селе Новотерское Чеченской Республики трое человек стали жертвами взрыва, произошедшего на территории газонаполнительной станции. Об этом сообщил Следственный комитет России по региону.
По данным следствия, около 16:00 по местному времени в одной из цистерн с топливом произошел выброс газа без последующего возгорания. В момент инцидента на объекте находились трое работников, которые погибли на месте.
В связи с происшествием возбуждено уголовное дело по статье о нарушении требований промышленной безопасности, повлекшем по неосторожности гибель двух и более человек (ч. 3 ст. 217 УК РФ).
Следователи начали осмотр места, назначили судебно-медицинские экспертизы и проводят другие процессуальные действия для выяснения причин взрыва и установления возможных нарушений, передает «Радиоточка НСН».
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