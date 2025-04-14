Трое человек погибли при взрыве на газонаполнительной станции в Чечне

В селе Новотерское Чеченской Республики трое человек стали жертвами взрыва, произошедшего на территории газонаполнительной станции. Об этом сообщил Следственный комитет России по региону.

По данным следствия, около 16:00 по местному времени в одной из цистерн с топливом произошел выброс газа без последующего возгорания. В момент инцидента на объекте находились трое работников, которые погибли на месте.