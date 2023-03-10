В Минобороны заявили о наличии сведений об украинских участниках биопрограмм США

Начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов заявил, что у Минобороны РФ имеются сведения об участниках биологических программ США из Украины, сообщает РИА Новости.

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По его словам, военное ведомство располагает сведениями «о более 100 участниках биологических программ двойного назначения».

Он подчеркнул, что Следственный комитет РФ проверяет на причастность к реализации указанных программ более 10 граждан США, а также «ряд должностных лиц министерства обороны Украины».

Ранеек Кириллов заявил, что причиной вспышки вируса Эбола в сентябре 2022 года в Уганде могло быть небрежное обращение американских военных биологов с патогенами, сообщает RT.

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ФОТО: pixabay.com
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