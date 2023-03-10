В Минобороны заявили о наличии сведений об украинских участниках биопрограмм США
Начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов заявил, что у Минобороны РФ имеются сведения об участниках биологических программ США из Украины, сообщает РИА Новости.
По его словам, военное ведомство располагает сведениями «о более 100 участниках биологических программ двойного назначения».
Он подчеркнул, что Следственный комитет РФ проверяет на причастность к реализации указанных программ более 10 граждан США, а также «ряд должностных лиц министерства обороны Украины».
Ранеек Кириллов заявил, что причиной вспышки вируса Эбола в сентябре 2022 года в Уганде могло быть небрежное обращение американских военных биологов с патогенами, сообщает RT.
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