Минобороны: США не опровергли факты своих биоисследований

Ни один факт биологических исследований Соединенных Штатов двойного назначения, которые озвучило Минобороны РФ, не был опровергнут. Такое заявление сделал начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов, слова которого приводит РИА Новости.

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Он отметил, что российское оборонное ведомство не раз отмечало потенциальные риски «программ двойного назначения», которые проводятся Вашингтоном как на своей территории, так и за ее пределами.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что Россия принимает все необходимые меры для защиты населения с учетом новых вызовов и деятельности биологических лабораторий, которые финансируются США. По ее словам, Россия должна быть готова к любым эпидемиологическим рискам в любой момент, но ситуация остается под контролем, передает НСН.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:МинобороныСША
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