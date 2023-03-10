Минобороны: США не опровергли факты своих биоисследований

Он отметил, что российское оборонное ведомство не раз отмечало потенциальные риски «программ двойного назначения», которые проводятся Вашингтоном как на своей территории, так и за ее пределами.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что Россия принимает все необходимые меры для защиты населения с учетом новых вызовов и деятельности биологических лабораторий, которые финансируются США. По ее словам, Россия должна быть готова к любым эпидемиологическим рискам в любой момент, но ситуация остается под контролем, передает НСН.

