Минобороны: США не опровергли факты своих биоисследований
Ни один факт биологических исследований Соединенных Штатов двойного назначения, которые озвучило Минобороны РФ, не был опровергнут. Такое заявление сделал начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов, слова которого приводит РИА Новости.
Он отметил, что российское оборонное ведомство не раз отмечало потенциальные риски «программ двойного назначения», которые проводятся Вашингтоном как на своей территории, так и за ее пределами.
Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что Россия принимает все необходимые меры для защиты населения с учетом новых вызовов и деятельности биологических лабораторий, которые финансируются США. По ее словам, Россия должна быть готова к любым эпидемиологическим рискам в любой момент, но ситуация остается под контролем, передает НСН.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru