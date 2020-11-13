Наградной лист к обходному. Как питерскому избиркому вручили орден в обход главы ЦИК РФ

Сегодня стало известно об отставке главы Санкт-Петербургского избиркома Виктора Миненко, который днем ранее подал заявление о сложении полномочий.

А накануне этого губернатор Александр Беглов по поручению президента вручил Миненко государственную награду - орден Почета «за большие заслуги перед государством, многолетнюю плодотворную деятельность», что вызвало резкую реакцию главы ЦИК Эллы Памфиловой. В официальном телеграм-канале Центризбиркома говорится:

«…этого не может быть! ЦИК подает ходатайство о награждении самых достойных! Миненко В. А. в их числе, естественно, не было. ЦИК России не ходатайствовал даже о благодарности председателю горизбиркома Санкт-Петербурга. Странно было бы ходатайствовать о награждении человека, которому ЦИК России по совокупности его деятельности в избирательной системе оказал недоверие (…) С другой стороны, право ходатайствовать о награждении имеют губернаторы. Как правило, они всегда согласовывают это предварительно с Центральной избирательной комиссией. В данном случае никакой информации со стороны губернатора Санкт-Петербурга по этому поводу мы не получали» – говорится в сообщении.

Виктор Миненко, ранее занимавший должность главного федерального инспектора по Санкт-Петербургу, был избран пред­се­да­те­лем Санкт-Пе­тер­бург­ской из­би­ра­тель­ной комиссии 25 июля 2018 года по итогам про­ве­де­ния тай­но­го го­ло­со­ва­ния. Его предшественника Элла Памфилова в открытую называла «никаким». Основной претензией ЦИКа стала «бесконтрольность» питерского избиркома:

«Особенно это касается муниципальных выборов - заявляла глава ЦИК. – Там вообще полное безобразие, там есть какая-то параллельная система контроля. Каждый начальник местного околотка в большей степени влияет на комиссии, чем городская избирательная комиссия».

Памфилова также считает, что основная проблема в том, что городская комиссия не контролирует нижестоящие комиссии в полной мере, а УИК формируются таким образом, что экономически зависит от местных начальников и депутатов. Таким образом, выдвигая на должность главы избирательной комиссии Санкт-Петербурга Виктора Миненко, Панфилова, судя по всему, рассчитывала значительно усилить влияние ЦИКа на городскую избирательную систему, и соответственно, на питерские муниципалитеты.

Любопытно, что сам Миненко сразу после своего избрания заявил, что каждый член городской избирательной комиссии волен иметь собственное мнение:

«Каждый человек, волен в рамках своих полномочий иметь свое мнение. При этом они консультируются с партиями и с теми органами власти, которые их делегировали сюда» - заявлял Виктор Миненко.

При такой позиции сложно было избежать конфликта с ЦИКом. И он не заставил долго себя ждать.

В сентябре 2019 года ЦИК резко раскритиковал Санкт-Петербург в связи с итогами муниципальных выборов. Памфилова допускала даже возможность отмены их результатов. Она назвала происходившие в Петербурге события «муниципально-электоральным бандитизмом», вспомнив, как «братки преграждали дорогу членам ЦИК». Речь шла о необоснованных отказах в регистрации, создании препятствий для кандидатов при подаче документов, преждевременном закрытии избирательных участков, нарушении порядка рассмотрения жалоб и пересчета голосов.

В октябре 2019 года глава ЦИКа даже пожаловалась на «цинизм и нарушения» на выборах в Санкт-Петербурге президенту Владимиру Путину. Но Виктор Миненко на тот момент устоял. Более того, именно Элла Памфилова вывела его из-под огня. При подготовке постановления ЦИК по итогам проведенных в сентябре выборов, Памфилова не поддержала включение в него пункта о недоверии Миненко. Она подчеркнула, что нужно поменять состав комиссии и методы работы.

«После выражения недоверия Виктору Александровичу, после его ухода система-то не поменяется. Ну, посади сейчас самого идеального председателя на тот состав комиссии, на ту ситуацию, которая создалась сейчас в Санкт-Петербурге, изменится довольно мало чего», - высказалась Памфилова.

Однако, Виктор Миненко, и этот кредит доверия, видимо, не оправдал. Ситуация в Санкт-Петербурге никаких изменений не претерпела.

И вот уже в мае нынешнего года глава ЦИК вновь обрушилась с критикой на своих питерских коллег. Было заявлено о невыполнении петербургскими избиркомами ряда судебных решений. По мнению ЦИКа территориальная комиссия №2 и муниципальный избирком №7 «сознательно делали все, чтобы не выполнять решения судов, и не передавали мандаты кандидатам, которые добились их в суде.

В сентябре 2020 года ЦИК признала неудовлетворительной работу городской избирательной комиссии Санкт-Петербурга, указав, что «система продолжает дискредитировать себя», а принципы формирования избиркомов нарушаются. Глава ЦИКа считает, что комиссия не делала никаких выводов из прошлых замечаний. В ходе выступления на заседании Центральной избирательной комиссии, транслировавшемся на сайте ЦИК, Памфилова сообщила:

«Мы неоднократно высказывали претензии разного рода, принуждали исправляться, негативно оценивали деятельность комиссии. В ответ получали формальные отписки, местная система продолжала дискредитировать себя, принципы формирования избиркомов продолжали нарушаться. Апофеозом стала ситуация с дополнительными выборами депутатов Законодательного собрания Санкт-Петербурга, которые так и не состоялись по вине избиркома. Шесть кандидатов и более 70 000 избирателей были лишены возможности реализации своего избирательного права. Комиссия не делает никаких выводов. В этой ситуации мы не можем бездействовать.

В связи с уклонением от возобновления действий по проведению дополнительных выборов депутатов заксобрания признать работу городской комиссии неудовлетворительной. Выразить недоверие главе комиссии Виктору Александровичу Миненко», — зачитала текст постановления Памфилова. Она также предложила подумать об увольнении и другим членам комиссии.

Как следует из выступления Эллы Памфиловой, больше всего ее возмутил отказ питерского избиркома от проведения довыборов в законодательное собрание по 21 округу. В региональной комиссии данный шаг мотивировали сложной эпидемиологической обстановкой, хотя она успешно при этом провела голосование по поправкам в Конституцию.

Теперь очевидно, что высокую награду Виктор Миненко получил в свете грядущей отставки с поста главы питерского избиркома. Как очевидны и причины, по которым ходатайство о награждении прошло в обход г-жи Памфиловой. Вопрос лишь в том, чего ради губернатору Беглову понадобился открытый конфликт с главой ЦИК? Что такого «почетного» услужил Миненко губернатору Санкт-Петербурга, ради чего стоило тайно плодить орденоносцев в нарушение всех ведомственных правил?

