Российский бизнес увеличил расходы на кибербезопасность

В частности, в период с 20 февраля по 20 апреля, число тендеров на услуги по защите информации от госкомпаний выросло на 10% (12% в деньгах) по сравнению с аналогичным периодом 2021 года.

Эксперты отметили, что число случаев онлайн-мошенничества с использованием названий известных брендов выросло на 579%, традиционно популярными у хакеров являются DDoS-атаки и рассылка вредоносных писем.

Руководитель направления кибербезопасности в компании Ilar Group Роберт Низамеев указал, что основным типом атак в 2022 году были фишинговые, а разработчик программного обеспечения Anwork Иван Король добавил, что преступники активно используют и вирусы-вымогатели. По его словам, чаще всего хакеры атаковали финансовые, логистические иторговые компании.

В «Лаборатории Касперского» заявили, что бизнес стал чаще интересоваться анализом безопасности в реальном времени (SIEM), а в Group-IB фиксируют рост популярности услуг типа Managed XDR по киберразведке и поиску неизвестных угроз. Также растет спрос на сервис Digital Risk Protection, который проверяет сторонние ресурсы на предмет использования чужого бренда.

Ранее заместитель президента — председателя правления ВТБ Анатолий Печатников заявил, что ВТБ с начала года предотвратил 6,8 млн мошеннических атак, что втрое превышает показатели прошлого года, сообщает RT.

