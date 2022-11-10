Российский бизнес увеличил расходы на кибербезопасность
Предприниматели в России после начала спецоперации значительно повысили траты на кибербезопасность, сообщает NEWS.ru со ссылкой на экспертов отрасли.
В частности, в период с 20 февраля по 20 апреля, число тендеров на услуги по защите информации от госкомпаний выросло на 10% (12% в деньгах) по сравнению с аналогичным периодом 2021 года.
Эксперты отметили, что число случаев онлайн-мошенничества с использованием названий известных брендов выросло на 579%, традиционно популярными у хакеров являются DDoS-атаки и рассылка вредоносных писем.
Руководитель направления кибербезопасности в компании Ilar Group Роберт Низамеев указал, что основным типом атак в 2022 году были фишинговые, а разработчик программного обеспечения Anwork Иван Король добавил, что преступники активно используют и вирусы-вымогатели. По его словам, чаще всего хакеры атаковали финансовые, логистические иторговые компании.
В «Лаборатории Касперского» заявили, что бизнес стал чаще интересоваться анализом безопасности в реальном времени (SIEM), а в Group-IB фиксируют рост популярности услуг типа Managed XDR по киберразведке и поиску неизвестных угроз. Также растет спрос на сервис Digital Risk Protection, который проверяет сторонние ресурсы на предмет использования чужого бренда.
Ранее заместитель президента — председателя правления ВТБ Анатолий Печатников заявил, что ВТБ с начала года предотвратил 6,8 млн мошеннических атак, что втрое превышает показатели прошлого года, сообщает RT.
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