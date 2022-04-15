Бабушкинский суд Москвы отправил ректора ВШСИ Анатолия Полянкина под домашний арест
Бабушкинский суд Москвы избрал домашний арест ректору Высшей школы сценических искусств Анатолию Полянкину в рамках уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере. Об этом сообщила пресс-секретарь суда Александра Савельева, передает ТАСС.
Полянкину вменяют статью №159 часть 4 Уголовного кодекса РФ за мошенничество в особо крупном размере. Ему избрана мера пресечения в виде домашнего ареста на срок до 3 мая, заявляет Савельева.
Ранее Народный артист России Константин Райкин заявил, что ректор Анатолий Полянкин сократил должность художественного руководителя якобы за ненадобностью, желая прибрать здание школы «к рукам, как некую недвижимость».
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