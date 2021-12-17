



20.12.2021 в 11:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится брифинг Председателя Комитета Государственной Думы по охране здоровья Дмитрия Хубезова на тему: «Здравоохранение в России. Итоги 2021 года и планы работы на 2022».

16 декабря депутаты Государственной Думы приняли в первом чтении закон о ковид-сертификатах для посещения общественных мест. За законопроект проголосовали 329 парламентариев. Пандемия внесла свои коррективы во все отрасли нашей жизни, однако, медицинская отрасль претерпела больше всего изменений. По сообщениям в СМИ, пандемия привела к существенному росту расходов здравоохранения на лечение пациентов с коронавирусной инфекцией.

В ходе брифинга Председатель Комитета Государственной Думы по охране здоровья Дмитрий Хубезов подведет итоги года работы комитета, а также расскажет о планах работы на 2022 год.

Брифинг состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.

Начало брифинга в 11:00

Аккредитация журналистов осуществляется по телефонам:

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Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8







