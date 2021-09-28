30.09.2021 в 14:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция на тему: «Запрет на аборт или психологическая помощь: как в России поднимут демографию?»

Правительство России запланировало повысить долю отказов россиянок от абортов до 50 процентов в рамках реализации концепции демографической политики. В плане мероприятий указано, что до 2025 года необходимо осуществить доступность услуг по правовой, психологической и медико-социальной помощи беременным женщинам, которые оказались в трудной жизненной ситуации. Напомним, что по данным Минздрава число абортов в России уже сократилось на треть за последние пять лет. Но при этом РПЦ предложила вовсе запретить аборты для женщин с доходами выше прожиточного минимума.

В ходе пресс-конференции участники обсудят:

Какова статистика абортов в России за последние годы?

Куда сегодня может обратиться беременная женщина, оказавшаяся в тяжелой жизненной ситуации?

Не станет ли психологическая помощь способом массового отказа медучреждениями в аборте?

С чем связано падение репродуктивного возраста женщины?

Участники пресс-конференции:

Депутат ГД РФ, член комитет по вопросам семьи, женщин и детей Инга Юмашева;

Почётный адвокат России, лидер движения «За права женщин России» Людмила Айвар;

Врач акушер-гинеколог Светлана Лизунова;

Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.

Начало пресс-конференции в 14:00

Аккредитация журналистов осуществляется по телефонам:

8 (916) 107 77 34

Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8

