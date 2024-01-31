1.02.2024 в 13:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция на тему: «За развод придется заплатить. Как законодатели хотят сохранить семьи»

Уже несколько лет в России растет количество разводов, но 2023 год побил все рекорды. Так за первые шесть месяцев 2023 года было расторгнуто уже 333 970 браков. Согласно данным Росстата, в среднем по стране на 1000 свадеб приходится 900 разводов. Депутат Госдумы Виталий Милонов считает, что остановить эту тенденцию могли бы штрафы за расторжение брака на 100 тысяч рублей или исправительные работы. Так же депутаты от трех парламентских фракций внесли в Госдуму законопроект, которым предлагается изменить в Семейном кодексе понятие «интересы ребенка», используемое в ходе бракоразводных процессов. Авторы предлагают исключить положение об обязательном учете мнения ребенка, когда ему исполняется 10 лет.

Можно ли спасти брак с помощью штрафов и исправительных работ?

Почему мнение ребенка в 10 лет не хотят учитывать?

Нет ли опасения что материальный статус более обеспеченного родителя станет выше интересов ребенка?

Почему сегодня наблюдается столь массовый бракоразводный тренд?

Как сохранить семью и что сегодня является главной причиной разводов?

Участники пресс-конференции:

Заместитель председателя Комитета Государственной Думы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Виталий Милонов;

Член Комитета Совета Федерации РФ по науке, образованию и культуре Айрат Гибатдинов;

Президент Союза адвокатов России, доктор юридических наук Игорь Трунов;

Приглашены:



Уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская;

Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.

Начало в 13:00

Аккредитация журналистов осуществляется по телефонам:

8 (903) 594 54 37

Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8



