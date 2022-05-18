23.05.2022 в 13:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция по теме: «Вши атакуют. Какова статистика педикулеза в России?»

По сообщениям СМИ сразу в нескольких регионах России увеличилась статистика заболеваемости педикулезом. Так, Роспотребнадзор по Воронежской области обнародовал статистику по инфекционным кишечным заболеваниям и заявил, что за апрель 2022 года втрое возросла заболеваемость граждан сальмонеллезом и заражения вшами. В целом, инфекционная заболеваемость по региону стала выше на 27,4%.

В Сызрани в апреле 2022 года зафиксировано непривычно большое число людей, заразившихся педикулезом. Роспотребнадзор сообщил о 6 случаях: для примера, в Сызрани за весь 2021 год было всего 4 официальных случая, по данным ведомства. Эксперты говорят, что статистика в состоянии отразить лишь официальные обращения пациентов за помощью, а такое происходит редко, так как вшивость, как правило, скрывают. В социальных сетях блогеры бьют тревогу и сообщаю, что в школах и детских садах появляются вспышки педикулеза, однако дальше родительских собраний эта информация не доходит.

В ходе пресс-конференции участники обсудят причины появления вспышек педикулеза и его профилактику.

Участники пресс-конференции:

Юлия Лопатина старший научный сотрудник кафедры энтомологии биологического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова, ведущий научный сотрудник ФБУН НИИ дезинфектологии Роспотребнадзора, эксперт программы «Счастливое детство без педикулеза»;

старший научный сотрудник кафедры энтомологии биологического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова, ведущий научный сотрудник ФБУН НИИ дезинфектологии Роспотребнадзора, эксперт программы «Счастливое детство без педикулеза»; Светлана Рославцева заведующая отделом дезинфектологии ФБУН «Федеральный научный центр гигиены им. Ф. Ф. Эрисмана» Роспотребнадзора, доктор биологических наук, профессор

Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.

Начало в 13:00

Аккредитация журналистов осуществляется по телефонам:

+7 495 925-04-49

Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8



